Metaratings: «Спартаку» предложили назначить главным тренером Николича
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Как сообщает Metaratings, кандидатуру Николича предложили некие посредники. «Спартак» не заинтересован в назначении на пост главного тренера сербского специалиста.
По информации источника, клуб доверяет нынешнему наставнику Гильермо Абаскалю.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. 13 февраля клуб продлил соглашение с испанским специалистом до 2025 года.
Красно-белые с 49 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».