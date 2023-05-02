Metaratings: «Спартаку» предложили назначить главным тренером Николича

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Сербский специалист Марко Николич был предложен «Спартаку» в качестве нового главного тренера.
Metaratings: «Спартаку» предложили назначить главным тренером Николича
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Как сообщает Metaratings, кандидатуру Николича предложили некие посредники. «Спартак» не заинтересован в назначении на пост главного тренера сербского специалиста.

По информации источника, клуб доверяет нынешнему наставнику Гильермо Абаскалю.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. 13 февраля клуб продлил соглашение с испанским специалистом до 2025 года.

Красно-белые с 49 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».

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