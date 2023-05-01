Романцев призвал не говорить о преждевременном чемпионстве «Зенита» после провала «Наполи»

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о предстоящем матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Романцев призвал не говорить о преждевременном чемпионстве «Зенита» после провала «Наполи»
  • РИА Новости

«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу». Но, как любой болельщик «Спартака», надеюсь на победу — вопрос банальный», — цитирует Романцева «Чемпионат».

Санкт-петербургская команда 7 мая примет красно-белых на «Газпром Арене» в 18:00 мск. Перед матчем также выступит дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной, известный как «Тату».

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Ринат Дасаев заявил, что «Спартак» может бороться за второе место в РПЛ.

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