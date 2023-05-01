Дасаев: «Спартак» может бороться за второе место в РПЛ

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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дасаев: «Спартак» может бороться за второе место в РПЛ
  • РИА Новости

«Зенит» — окончательно чемпион и фаворит этого сезона. У каждой команды бывает спад и в «Спартаке» он тоже есть, но сейчас всё потихоньку исправляется. Думаю, красно-белые могут бороться за второе место», — цитирует Дасаева Sport24.

В 26-м туре чемпионата России санкт-петербургская команда 7 мая примет красно-белых на «Газпром Арене» в 18:00 мск. Перед матчем также выступит дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной, известный как «Тату».

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (61).

Ранее тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал, почему накинулся на главного арбитра после матча 25-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

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