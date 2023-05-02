Алмейда: Малком — трансферная цель лондонского «Арсенала»

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Нападающий «Зенита» Малком может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно.
Алмейда: Малком — трансферная цель лондонского «Арсенала»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает португальский журналист Педру Алмейда в социальных сетях, 26-летний футболист является трансферной целью лондонского «Арсенала» на предстоящий сезон.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец забил 25 мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за петербуржцев.

Контракт форварда с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Малком поблагодарил своих партнёров после покера в ворота «Крыльев».

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