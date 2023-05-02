Усман — о возможном бое с Чимаевым: это может быть яркой афишей

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о возможном поединке со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Бой с Чимаевым? Это может быть яркой афишей. Встречусь ли с Чимаевым в среднем весе? Возможно. Он боец, и я боец, в конце концов. Я сражаюсь с этими парнями сердцем, а не с их весом. Мне удавалось справляться в тренажёрном зале с бойцами среднего и полутяжёлого веса», — приводит слова Усмана ESPN.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.

Усман уступил англичанину Леону Эдвардсу решением судей. На счету Эдвардса 21 победа (семь — нокаутом) и три поражения. В активе Усмана 20 побед (девять — нокаутом) и три поражения.

Ранее Чимаев попросил главу UFC Уайта организовать ему бой с Адесаньей.