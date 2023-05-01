Анчелотти: цель «Реала» — подписать нападающего, Бензема уже не молод

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что мадридский клуб находится в поиске нового форварда.

«В ближайшем будущем мы должны подписать нападающего. Я говорю это, потому что Карим Бензема в возрасте. Несмотря на это, у него всё очень хорошо получается», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

35-летний француз отметился хет-триком в матче 32-го тура Примеры с «Альмерией». Теперь на его счету 236 мячей в чемпионате. Он вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Примеры.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси и Бензема — в сборной игроков с истекающими контрактами по версии Transfermarkt.