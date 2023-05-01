Сёмин: Евсеев добьётся результата в «Факеле» за счёт мощного характера и особого видения

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Вадима Евсеева наставником воронежского «Факела».

«У Вадима Евсеева всегда получается работать хорошо, вне зависимости от того, где он находится. Можно вспомнить его «Уфу» и другие команды. У него есть своё особое видение, мощный характер, это независимый человек, поэтому у него всё получится», — цитирует Сёмина РИА Новости.

30 апреля «Факел» объявил об отставке Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера. Последним местом работы Евсеева был «Шинник». В качестве главного тренера Евсеев также работал с «Амкаром», «СКА-Хабаровск» и «Уфой».

«Факел» набрал 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее воронежский «Факел» объявил Вадима Евсеева новым главным тренером команды.