Бояринцев: в Европе Малком будет средним футболистом

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказал мнение о навыках форварда санкт-петербургского «Зенита» Малкома.

«Малком один из лучших футболистов РПЛ. А в Европе, думаю, будет средним футболистом. Навряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России. А если он уедет из нашего чемпионата, мы найдём других», — цитирует Бояринцева Sport24.

Нападающий санкт-петербургской команды оформил покер в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями» и повторил достижение Олега Веретенникова по голам в чемпионате России. Веретенников в последний раз оформил 22 гола в 1998 году (без учёта сезона-2011/12, когда турнир длился 44 матча).

Контракт форварда с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России.