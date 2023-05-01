Бояринцев: в Европе Малком будет средним футболистом

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказал мнение о навыках форварда санкт-петербургского «Зенита» Малкома.
Бояринцев: в Европе Малком будет средним футболистом
  • РИА Новости

«Малком один из лучших футболистов РПЛ. А в Европе, думаю, будет средним футболистом. Навряд ли он сможет заиграть там ярко, как в России. А если он уедет из нашего чемпионата, мы найдём других», — цитирует Бояринцева Sport24.

Нападающий санкт-петербургской команды оформил покер в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями» и повторил достижение Олега Веретенникова по голам в чемпионате России. Веретенников в последний раз оформил 22 гола в 1998 году (без учёта сезона-2011/12, когда турнир длился 44 матча).

Контракт форварда с санкт-петербургской командой рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Малком установил рекорд для бразильских бомбардиров чемпионата России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить