Бестемьянова: модельер Зайцев вывел костюм в фигурном катании на иной уровень

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что модельер Вячеслав Зайцев вывел костюмы в фигурном катании на новый уровень.

«Только недавно была на его 85-летии. Уникальный был человек, настоящий художник, мастер. Он вывел на новый уровень костюм в фигурном катании и очень нам помог. В нашем спорте не всё зависит от мастерства, не менее важны музыка, костюмы, причёска», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

Зайцев умер в возрасте 85 лет 30 апреля после тяжёлой болезни.

Ранее Бестемьянова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.