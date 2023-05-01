В Челябинске пройдёт суперфинал чемпионата «Локобаскет — Школьная лига»

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев выступил на открытии суперфинала чемпионата «Локобаскет — Школьная лига» в Челябинске.

«Хочу выразить признательность администрации Челябинской области, федеральным и региональным министерствам спорта и образования за помощь в организации мероприятия. Также приношу искренние слова благодарности всем, кто провёл с нами сезон-2022/23. Вместе мы заняты большим и важным делом — привлекаем в баскетбол и прививаем любовь к здоровому образу жизни сотням тысяч детей по всей России. Желаю участникам суперфинала удачи, красивой игры и достойного соперничества!» — заявил Ведищев.

ПБК «Локомотив-Кубань» при поддержке ОАО «РЖД» проводит «Локобаскет — Школьная лига» 16-й год подряд. В сезоне-2022/23 организация объединила 44 региона РФ и выбрала в качестве города — хозяина Всероссийского финала Челябинск. Сильнейшие команды страны будут определены 5 мая.

Ранее Ведищев рассказал о строительстве молодёжного тренировочного центра клуба в Краснодаре.