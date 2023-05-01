В Челябинске пройдёт суперфинал чемпионата «Локобаскет — Школьная лига»

Короткая ссылка
Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев выступил на открытии суперфинала чемпионата «Локобаскет — Школьная лига» в Челябинске.
В Челябинске пройдёт суперфинал чемпионата «Локобаскет — Школьная лига»
  • Gettyimages.ru

«Хочу выразить признательность администрации Челябинской области, федеральным и региональным министерствам спорта и образования за помощь в организации мероприятия. Также приношу искренние слова благодарности всем, кто провёл с нами сезон-2022/23. Вместе мы заняты большим и важным делом — привлекаем в баскетбол и прививаем любовь к здоровому образу жизни сотням тысяч детей по всей России. Желаю участникам суперфинала удачи, красивой игры и достойного соперничества!» — заявил Ведищев.

ПБК «Локомотив-Кубань» при поддержке ОАО «РЖД» проводит «Локобаскет — Школьная лига» 16-й год подряд. В сезоне-2022/23 организация объединила 44 региона РФ и выбрала в качестве города — хозяина Всероссийского финала Челябинск. Сильнейшие команды страны будут определены 5 мая. 

Ранее Ведищев рассказал о строительстве молодёжного тренировочного центра клуба в Краснодаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить