Батчи: у Сперцяна есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о своём одноклубнике полузащитнике Эдуарде Сперцяне.
Батчи: у Сперцяна есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб
  • Gettyimages.ru

«Он просто отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб. Если Сперцян продолжит в том же духе, будет постоянно прогрессировать, то скоро мы можем увидеть его в любой топовой команде Европы», — цитирует Батчи Sport24.

По информации Sport24, «Марсель» проявляет интерес к Сперцяну. «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за футболистом и могут приобрести его в зимнее трансферное окно. Все три клуба готовы заплатить за игрока не больше €14 млн.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 32 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее стало известно, как португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем Сперцяна в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить