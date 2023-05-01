Батчи: у Сперцяна есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи высказался о своём одноклубнике полузащитнике Эдуарде Сперцяне.

«Он просто отличный футболист, у которого есть все качества, чтобы перейти в европейский клуб. Если Сперцян продолжит в том же духе, будет постоянно прогрессировать, то скоро мы можем увидеть его в любой топовой команде Европы», — цитирует Батчи Sport24.

По информации Sport24, «Марсель» проявляет интерес к Сперцяну. «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за футболистом и могут приобрести его в зимнее трансферное окно. Все три клуба готовы заплатить за игрока не больше €14 млн.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 32 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее стало известно, как португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем Сперцяна в Европе.