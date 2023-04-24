Агент Сперцяна: Эдуарду нужно остаться в РПЛ и закрепить за собой лидерство

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европе.

«Сперцян ещё молод. Может, ему будет лучше пока остаться в России для его же блага. Поиграть подольше в РПЛ, закрепить за собой лидерские позиции. В Европу нужно ехать подготовленным и готовым к большим вызовам», — цитирует Барбозу Sport24.

По информации Sport24, «Марсель» проявляет интерес к Сперцяну. «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за футболистом и могут приобрести его в зимнее трансферное окно. Все три клуба готовы заплатить за игрока не больше €14 млн.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 32 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал десять результативных передач. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что в Италии проявляют интерес к Сперцяну.