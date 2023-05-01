Призёр чемпионата мира по плаванию Кирпичникова перешла в сборную Франции
«Рада объявить об изменении для меня, которым является моя натурализация. Горжусь, что представлю Францию на предстоящем чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км», — написала 22-летняя уроженка Свердловской области в социальных сетях.
Она поблагодарила Федерацию плавания Франции, которая приняла её.
«Также спасибо большое Всероссийской федерации плавания за то, что восемь лет верили в меня», — добавила спортсменка.
Кирпичникова завоевала серебряную медаль чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби на дистанции 800 м вольным стилем. Она также является трёхкратной чемпионкой Европы на короткой воде (вольный стиль 400, 800, 1500 м).
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