Призёр чемпионата мира по плаванию Кирпичникова перешла в сборную Франции

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Серебряный призёр чемпионата мира по плаванию Анастасия Кирпичникова сообщила, что теперь будет выступать за сборную Франции.

«Рада объявить об изменении для меня, которым является моя натурализация. Горжусь, что представлю Францию на предстоящем чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км», — написала 22-летняя уроженка Свердловской области в социальных сетях.

Она поблагодарила Федерацию плавания Франции, которая приняла её.

«Также спасибо большое Всероссийской федерации плавания за то, что восемь лет верили в меня», — добавила спортсменка.

Кирпичникова завоевала серебряную медаль чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби на дистанции 800 м вольным стилем. Она также является трёхкратной чемпионкой Европы на короткой воде (вольный стиль 400, 800, 1500 м).

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