Суд в Гоа выпустил под залог задержанную за наркоторговлю призёра Олимпиады Варганову

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В генеральном консульстве России в Мумбаи рассказали о подробностях дела призёра Олимпиады по плаванию Светланы Варгановой, которая была задержана по обвинению в торговле наркотиками.
Суд в Гоа выпустил под залог задержанную за наркоторговлю призёра Олимпиады Варганову
  • РИА Новости

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в её отношении продолжается», — цитирует российского дипломата ТАСС.

По его словам, «выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена». Представитель дипмиссии отметил, что бывшая спортсменка находится в Гоа, но предпочитает не сообщать о своём местонахождении.

Бюро по контролю за наркотиками Индии арестовало 58-летнюю Варганову по подозрению в продаже наркотиков. При обыске у неё были обнаружены наркотические вещества, в том числе ЛСД, кокаин, гашишное масло. Правоохранители утверждают, что россиянка входила в международный наркокартель в штате Гоа.

Варганова завоевала серебряную медаль Олимпиады 1980 года в Москве по плаванию (брасс, 200 м).

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ромы» пойман с наркотиками в Италии.

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