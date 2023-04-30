Суд в Гоа выпустил под залог задержанную за наркоторговлю призёра Олимпиады Варганову

В генеральном консульстве России в Мумбаи рассказали о подробностях дела призёра Олимпиады по плаванию Светланы Варгановой, которая была задержана по обвинению в торговле наркотиками.

«Варганова отпущена под залог судом города Мапусы, это произошло 28 апреля. Разбирательство в её отношении продолжается», — цитирует российского дипломата ТАСС.

По его словам, «выходить на связь с официальными российскими властями Варганова пока не намерена». Представитель дипмиссии отметил, что бывшая спортсменка находится в Гоа, но предпочитает не сообщать о своём местонахождении.

Бюро по контролю за наркотиками Индии арестовало 58-летнюю Варганову по подозрению в продаже наркотиков. При обыске у неё были обнаружены наркотические вещества, в том числе ЛСД, кокаин, гашишное масло. Правоохранители утверждают, что россиянка входила в международный наркокартель в штате Гоа.

Варганова завоевала серебряную медаль Олимпиады 1980 года в Москве по плаванию (брасс, 200 м).

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Ромы» пойман с наркотиками в Италии.