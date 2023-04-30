Чепик назвал лидера сборной России по плаванию

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, кого считает лидером национальной команды.
Чепик назвал лидера сборной России по плаванию
  • РИА Новости

«Климент Колесников. Он как-то исподволь стал лидером. В силу своего лёгкого характера, доброты, отсутствия какой-то вредности в поступках. Он абсолютно позитивен. При всех своих титулах с любым разговаривает так, словно сам никакой не чемпион. Просто обычный человек. Абсолютно доступный. А то, что он не выиграл в Токио у Рылова… Ну, так судьба сложилась. Одно время стоял вопрос, сможет ли Климент вообще заниматься спортом. Поэтому, считаю, он достиг максимально высоких результатов с точки зрения всего, что пришлось преодолеть», — заявил Чепик RT.

Ранее Чепик рассказал, как сказался на Евгении Рылове уход на самоподготовку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить