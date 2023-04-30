Чепик назвал лидера сборной России по плаванию

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик рассказал, кого считает лидером национальной команды.

«Климент Колесников. Он как-то исподволь стал лидером. В силу своего лёгкого характера, доброты, отсутствия какой-то вредности в поступках. Он абсолютно позитивен. При всех своих титулах с любым разговаривает так, словно сам никакой не чемпион. Просто обычный человек. Абсолютно доступный. А то, что он не выиграл в Токио у Рылова… Ну, так судьба сложилась. Одно время стоял вопрос, сможет ли Климент вообще заниматься спортом. Поэтому, считаю, он достиг максимально высоких результатов с точки зрения всего, что пришлось преодолеть», — заявил Чепик RT.

Ранее Чепик рассказал, как сказался на Евгении Рылове уход на самоподготовку.