Карпов заявил, что у Непомнящего было больше шансов на победу над Дин Лижэнем
- Gettyimages.ru
«Обидно, конечно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника. Удивительно, что матч не закончился в основное время, а в быстрых шахматах Лижэнь лучше и стремительнее решал проблемы», — цитирует Карпова РИА Новости.
На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.
Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.
Ранее Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам.