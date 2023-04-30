Карпов заявил, что у Непомнящего было больше шансов на победу над Дин Лижэнем

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР), депутат Госдумы Анатолий Карпов высказался о поражении российского гроссмейстера Яна Непомнящего от китайца Дин Лижэня в матче за шахматную корону 2023 года.

«Обидно, конечно, что Непомнящий проиграл. Шансы выиграть у него были, и даже больше, чем у соперника. Удивительно, что матч не закончился в основное время, а в быстрых шахматах Лижэнь лучше и стремительнее решал проблемы», — цитирует Карпова РИА Новости.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам.