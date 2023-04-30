Тренер Непомнящего назвал фаворита тай-брейка матча за шахматную корону

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Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился ожиданиями от тай-брейка своего подопечного в матче за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.
Тренер Непомнящего назвал фаворита тай-брейка матча за шахматную корону
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«Думаю, что у Яна будет преимущество, он будет более уверен в себе и в своих силах. Я убеждён, что после такой напряжённой битвы ему будет более комфортно играть на тай-брейке», — приводит слова Поткина РИА Новости.

30 апреля матч россиянина и китайца продолжится на тай-брейке. 

В рамках тай-брейка пройдут четыре партии в быстрые шахматы с контролем времени 25 + 10.

Ранее российский гроссмейстер Пётр Свидлер прокомментировал предстоящий тай-брейк соотечественника Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня.

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