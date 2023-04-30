Тренер Непомнящего назвал фаворита тай-брейка матча за шахматную корону

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился ожиданиями от тай-брейка своего подопечного в матче за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.

«Думаю, что у Яна будет преимущество, он будет более уверен в себе и в своих силах. Я убеждён, что после такой напряжённой битвы ему будет более комфортно играть на тай-брейке», — приводит слова Поткина РИА Новости.

30 апреля матч россиянина и китайца продолжится на тай-брейке.

В рамках тай-брейка пройдут четыре партии в быстрые шахматы с контролем времени 25 + 10.

Ранее российский гроссмейстер Пётр Свидлер прокомментировал предстоящий тай-брейк соотечественника Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня.