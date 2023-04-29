Свидлер считает, что на тай-брейке Непомнящему и Дин Лижэню будет легче играть

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Российский гроссмейстер Пётр Свидлер прокомментировал предстоящий тай-брейк соотечественника Яна Непомнящего и китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира.
Свидлер считает, что на тай-брейке Непомнящему и Дин Лижэню будет легче играть
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

«Что будет на тай-брейке, судить сложно. По обоим гроссмейстерам видно: с эмоциями и давлением, которое на них оказывают счёт и близость титула, оба справляются не на ура. Но не стоит переоценивать здесь роль нервов. Завтра им в некотором смысле будет играть легче, поскольку шахматы с коротким контролем дают большую возможность для самовыражения. Меньшую важность приобретает дебют, большую — то, как хорошо ты готов играть конкретно в этот день. Поэтому сложно прогнозировать, но будем с интересом смотреть, как завтра пойдёт игра», — сказал шахматист в интервью RT.

Ранее Свидлер не назвал «супертрагедией» ничью в решающей партии Непомнящего и Дин Лижэня.

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