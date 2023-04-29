Билялетдинов — после поражения от ЦСКА: я доволен хоккеистами «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов не стал винить своих подопечных в поражении в финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА.

«Я доволен ребятами. Они старались делать то, что мы просим. Меня это радует, что они поверили и у нас получилось. Я им говорю за это спасибо. Они спортсмены. Они радовали наших болельщиков. И вообще, они играют с большим желанием, удовольствием. Мне приятно работать», — цитирует Билялетдинова «Матч ТВ».

Седьмой матч финальной серии в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.