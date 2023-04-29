Миранчук выйдет в основе «Торино» в матче Серии А с «Аталантой»

«Торино» опубликовал стартовый состав на матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу с «Аталантой».

Российский полузащитник команды из Турина Алексей Миранчук появится на поле с первых минут игры.

Напомним, 27-летний хавбек сборной России находится в аренде в «Торино». Миранчук в сезоне-2022/23 в 25 матчах забил четыре мяча. Права на бывшего футболиста московского «Локомотива» принадлежат «Аталанте».

«Торино» с 42 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Аталанта» (52) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии.