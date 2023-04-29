В сети опубликовано видео из раздевалки ЦСКА после победы в Кубке Гагарина

Московский ЦСКА выложил в социальных сетях видеоролик из раздевалки команды после победы над казанским «Ак Барсом» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Кто чемпионы? Мы чемпионы», — скандируют хоккеисты армейской команды и обливают друг друга шампанским.

Седьмой матч финальной серии в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.