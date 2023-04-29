Ротенберг поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина

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Главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
Ротенберг поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Поздравляю ЦСКА со вторым подряд Кубком Гагарина! За финалом нынешнего плей-офф было приятно и интересно наблюдать — мы увидели равную борьбу, которая растянулась на все семь матчей. Всё решили нюансы — сильнее в них оказались армейцы», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

В седьмом матче финала плей-офф КХЛ ЦСКА одержал победу над «Ак Барсом» со счётом 3:2.

Таким образом, подопечные Сергея Фёдорова выиграли в финальной серии — 4-3. Команда в третий раз в истории выиграла Кубок Гагарина.

Ранее Александр Радулов поздравил игроков ЦСКА и Фёдорова с завоеванием Кубка Гагарина.

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