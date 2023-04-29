Фёдоров: ЦСКА переиграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина за счёт самоотдачи

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, за счёт чего армейский клуб смог переиграть казанский «Ак Барс» в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Секрет победы один — это командный вид спорта, нужна самоотдача. У нас есть ребята, которые сыграли игры без пропусков. Наша задача — настраивать ребят, объяснять», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».

По его словам, никакого сравнения с прошлым годом по эмоциям нет.

«В этом году мы вели 3–1, в прошлом «горели». Это разные эмоции, игра имеет другое психологическое значение. Поздравляю ребят с заслуженной победой, молодцы», — заключил Фёдоров.

Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.

Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019, 2022 и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009, 2010 и 2018-м.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.