Фёдоров: ЦСКА переиграл «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина за счёт самоотдачи
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«Секрет победы один — это командный вид спорта, нужна самоотдача. У нас есть ребята, которые сыграли игры без пропусков. Наша задача — настраивать ребят, объяснять», — цитирует Фёдорова «Матч ТВ».
По его словам, никакого сравнения с прошлым годом по эмоциям нет.
«В этом году мы вели 3–1, в прошлом «горели». Это разные эмоции, игра имеет другое психологическое значение. Поздравляю ребят с заслуженной победой, молодцы», — заключил Фёдоров.
Седьмой матч финальной серии в Казани на «Татнефть Арене» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.
Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019, 2022 и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009, 2010 и 2018-м.
Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.