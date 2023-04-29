ЦСКА взял верх над «Ак Барсом» и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение казанскому «Ак Барсу» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «Татнефть Арене» в Казани завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Фёдорова.

В составе армейского клуба шайбы забросили Антон Слепышев (21-я минута), Владислав Каменев (31-я), Даррен Диц (32-я). В казанской команде отличились Кирилл Петров (20-я), Дмитрий Воронков (28-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу ЦСКА. Столичный клуб стал трёхкратным чемпионом Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.