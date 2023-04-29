Нагорный сообщил, что продолжает готовиться к Олимпийским играм

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что продолжает готовиться к Играм.

«Занимаюсь сейчас в экономрежиме. Тренируюсь либо каждый день, либо три раза в неделю. Выступаю на всех соревнованиях внутри страны, показываю лучший результат, побеждаю, продолжаю работать и готовиться», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Никита и Дарья Нагорные объявили, что станут родителями.

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