Нагорный сообщил, что продолжает готовиться к Олимпийским играм

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что продолжает готовиться к Играм.

«Занимаюсь сейчас в экономрежиме. Тренируюсь либо каждый день, либо три раза в неделю. Выступаю на всех соревнованиях внутри страны, показываю лучший результат, побеждаю, продолжаю работать и готовиться», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Никита и Дарья Нагорные объявили, что станут родителями.