ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

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ЦСКА на выезде одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
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Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 98:75 (27:15, 25:14, 23:22, 23:24) в пользу армейцев. 

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Самсон Руженцев, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 14 передач — на счету Алексея Шведа.

Счёт в серии до четырёх побед у ЦСКА и «Локомотива-Кубань» стал равным (3-3). Седьмая игра пройдёт 1 мая в Москве.

Ранее «Локомотив-Кубань» нанёс поражение ЦСКА в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.

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