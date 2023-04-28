ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» и сравнял счёт в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
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Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 98:75 (27:15, 25:14, 23:22, 23:24) в пользу армейцев.
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Самсон Руженцев, набравший 14 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 14 передач — на счету Алексея Шведа.
Счёт в серии до четырёх побед у ЦСКА и «Локомотива-Кубань» стал равным (3-3). Седьмая игра пройдёт 1 мая в Москве.
Ранее «Локомотив-Кубань» нанёс поражение ЦСКА в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ.