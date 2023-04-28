Сушинский назвал необходимым убрать лимит на легионеров в КХЛ

Бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский заявил, что считает необходимым убрать лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я бы вообще лимит на иностранцев убрал. Вот тогда было бы интереснее. Это приведёт к тому, что наши игроки получат стимул расти дальше», — цитирует Сушинского «Матч ТВ».

Минспорт утвердил предложение Федерации хоккея России (ФХР) ужесточить в КХЛ лимит легионеров до трёх человек в заявке на матч. В сезоне-2022/23 можно заявлять по пять иностранцев на игру.

Ранее защитник ЦСКА Даррен Диц прокомментировал поражение от «Ак Барса» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ (0:3).