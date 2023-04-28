РФС рассматривает несколько заявок на проведение Суперкубка России

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Руководство Российского футбольного союза (РФС) пока ещё не приняло решения по месту проведения матча за Суперкубок России 2023 года.
РФС рассматривает несколько заявок на проведение Суперкубка России
  • АГН «Москва»

«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Уточняется, что, согласно регламенту, место проведения матча за Суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты игры.

Суперкубок пройдет 15 июля. В нём сыграют победитель РПЛ сезона-2022/23 и обладатель Кубка России сезона-2022/23.

Заявку на проведение матча за Суперкубок подала Казань.

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является петербургский «Зенит», набравший 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), столичные «Спартак» (48) и ЦСКА (45).

Ранее клубы РПЛ приняли решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований.

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