РФС рассматривает несколько заявок на проведение Суперкубка России

Руководство Российского футбольного союза (РФС) пока ещё не приняло решения по месту проведения матча за Суперкубок России 2023 года.

«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться», — цитирует представителя федерации ТАСС.

Уточняется, что, согласно регламенту, место проведения матча за Суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты игры.

Суперкубок пройдет 15 июля. В нём сыграют победитель РПЛ сезона-2022/23 и обладатель Кубка России сезона-2022/23.

Заявку на проведение матча за Суперкубок подала Казань.

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является петербургский «Зенит», набравший 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), столичные «Спартак» (48) и ЦСКА (45).

Ранее клубы РПЛ приняли решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований.