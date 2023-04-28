РФС рассматривает несколько заявок на проведение Суперкубка России
- АГН «Москва»
«РФС начал собирать заявки. В настоящий момент есть несколько заявок, которые будут рассматриваться», — цитирует представителя федерации ТАСС.
Уточняется, что, согласно регламенту, место проведения матча за Суперкубок должно быть объявлено не позднее чем за месяц до даты игры.
Суперкубок пройдет 15 июля. В нём сыграют победитель РПЛ сезона-2022/23 и обладатель Кубка России сезона-2022/23.
Заявку на проведение матча за Суперкубок подала Казань.
Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является петербургский «Зенит», набравший 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), столичные «Спартак» (48) и ЦСКА (45).
Ранее клубы РПЛ приняли решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований.