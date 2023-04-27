Kicker: Каземиро может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Баварию» летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает Kicker, на трансфере бразильского футболиста настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

За 31-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно заплатил «Реалу» €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

В текущем сезоне футболист провёл 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подготовил контракт для Кейна.