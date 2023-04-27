Kicker: Каземиро может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Баварию» летом
- AFP
Как сообщает Kicker, на трансфере бразильского футболиста настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.
За 31-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно заплатил «Реалу» €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.
В текущем сезоне футболист провёл 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подготовил контракт для Кейна.