Kicker: Каземиро может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Баварию» летом

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Баварии».
Kicker: Каземиро может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Баварию» летом
  • AFP

Как сообщает Kicker, на трансфере бразильского футболиста настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

За 31-летнего Каземиро «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно заплатил «Реалу» €70,65 млн. С игроком был подписан контракт на четыре года.

В текущем сезоне футболист провёл 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» подготовил контракт для Кейна.

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