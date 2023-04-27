В России прошла Генассамблея Международного совета военного спорта

Статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков принял участие в торжественной церемонии закрытия Генассамблеи Международного совета военного спорта.

«Подписан организационный контракт на проведение Четвёртых всемирных курсантских игр 2024 года, и Россия с удовольствием передаёт эстафетную палочку Венесуэле! Уверен, что Четвёртые курсантские игры пройдут на самом высоком организационном уровне.

Вы поддержали инициативу о проведении в 2024 году первых Игр среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Это совершенно новый формат, который позволит нашей самой юной категории будущих офицеров принимать участие в соревнованиях под эгидой СИЗМ. Тем самым мы воспитываем будущую элиту вооружённых сил наших государств в лучших традициях, которые присущи Международному совету военного спорта.

И в следующем году мы будем ждать вас в Туле и, конечно же, в очередной раз организуем для наших гостей настоящий спортивный праздник. Праздник честной и бескомпромиссной борьбы, новых спортивных рекордов, дружбы и гостеприимства.

Вне всякого сомнения, избрание нового главы Международного совета военного спорта стало кульминацией 78-й Генеральной ассамблеи! Позвольте пожелать вам, господин президент СИЗМ, и впредь свято хранить главные принципы организации, её традиции и славу! Сегодня СИЗМ не перестаёт восхищать своим размахом, своей многогранностью и преданностью своим идеалам и ценностям», — сказал Панков.

В рамках проведения Генеральной ассамблеи, которая прошла в Москве, одним из ключевых решений стало избрание нового президента Международного совета военного спорта. На должность главы избран полковник Ролим Фильхо Нильтон Гомес из Бразилии.

Международный совет военного спорта (CISM) — единственная в мире международная мультиспортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные МОК санкции в отношении России. При этом спортсмены Вооружённых сил РФ продолжат участвовать в чемпионатах мира и других международных спортивных мероприятиях среди военнослужащих под флагом страны.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала намерение Польши сформировать коалицию из 36 стран, которая выступит против участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.