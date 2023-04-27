Джигурда призвал разрешить продажу пива на футбольных стадионах

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Актёр и певец Никита Джигурда поддержал идею разрешить продажу пива на стадионах.
Джигурда призвал разрешить продажу пива на футбольных стадионах
  • РИА Новости

«Я считаю, что пиво должно быть на стадионе. Пусть только оно будет в алюминиевых банках, а не стеклянных бутылках, чтобы не случилось происшествий. Всё равно проносят, заставляют людей нарушать закон. А зачем? Можно ввести какие-то правила, ограничения. Но пиво должно быть!» — цитирует Джигурду «Спорт-Экспресс».

26 апреля состоялось заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту с участием РФС, РПЛ, Минспорта и МВД. Большинство выступили за возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

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