Карпов: ЦСКА не ведёт переговоры с Языджи из-за позиции Федотова

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Полузащитник французского «Лилля» Юсуф Языджи с большой долей вероятности не вернётся в московский ЦСКА в летнее трансферное окно.
Карпов: ЦСКА не ведёт переговоры с Языджи из-за позиции Федотова
  • РИА Новости

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, главный тренер Владимир Федотов выступает против подписания игрока из-за его сложного характера, травматичности и невписывания в схему «3-4-3».

Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

В текущем сезоне игрок на правах аренды играет в турецком «Трабзонспоре». Он провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее агент Языджи не исключил возвращения игрока в ЦСКА.

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