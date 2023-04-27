Карпов: ЦСКА не ведёт переговоры с Языджи из-за позиции Федотова
- РИА Новости
По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, главный тренер Владимир Федотов выступает против подписания игрока из-за его сложного характера, травматичности и невписывания в схему «3-4-3».
Языджи выступал за ЦСКА в сезоне-2021/22 и провёл за армейцев 12 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
В текущем сезоне игрок на правах аренды играет в турецком «Трабзонспоре». Он провёл 17 матчей, в которых забил четыре мяча.
Ранее агент Языджи не исключил возвращения игрока в ЦСКА.