Sport24: российский хавбек «Црвена звезда» Пруцев близок к переходу в «Базель»

Российский полузащитник сербской «Црвена звезда» Егор Пруцев близок к переходу в швейцарский «Базель».

По информации Sport24, «Црвена» и «Базель» ведут активные переговоры, а сам футболист готов на трансфер ради игры в чемпионате более высокого уровня.

Отмечается, что стоимость футболиста остановилась на сумме €2,5 млн и бонусах в размере €500—700 тыс.

Контракт 20-летнего Пруцева с «Црвена звезда» действует до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 полузащитник принял участие в семи матчах.

Ранее «Црвена звезда» в 34-й раз стала победителем чемпионата Сербии по футболу.