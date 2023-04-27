Валиева рассказала о тёплом приёме в родной Казани

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от выступления в Казани (Татарстан).

«Это было моё третье выступление здесь. Каждый раз невероятно приятно: меня встречают на арене так, как будто каждый зритель знает меня по десять лет. В Татарстане ко мне относятся как к своей внучке. Мне это очень приятно и немного необычно», — цитирует Валиеву «Бизнес Online».

Она добавила, что иногда стесняется, когда официальные лица города разговаривают с ней на мероприятиях и по-отечески интересуются её состоянием.

Камила выступала в Казани в рамках гастрольного тура Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Россиянка представила в шоу два номера In memoriam, который был короткой программой в олимпийском сезоне, и «Уэнсдей».

Ранее Валиева ответила на вопрос об участии в Олимпиаде-2026.