Вяльбе: верю, что Степанова приведёт голову в порядок

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлениях Вероники Степановой, отметив, что лыжнице нужно в первую очередь тренироваться.
Вяльбе: верю, что Степанова приведёт голову в порядок
  • РИА Новости

«Я верю, что Вероника приведёт голову в порядок. И нужно в первую очередь тренироваться, тренироваться очень хорошо, чтобы и в течение сезона, и к следующим Олимпийским играм подойти с достойным багажом и в суперформе», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ»

16 апреля российская лыжница одержала победу в 29-м Авачинском марафоне на Камчатке. Олимпийская чемпионка, представляющая Камчатский край, стала лучшей в марафоне на 51 км среди женщин. Второе место заняла Ирина Казакевич (Екатеринбург), третья — Наталья Бабчина (Уфа).

Организаторы мероприятия сократили дистанцию марафона с 60 км до 51 км из‑за погодных условий. Трасса проложена у подножия Авачинского вулкана.

Ранее Степанова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.

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