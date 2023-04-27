Вяльбе: верю, что Степанова приведёт голову в порядок

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлениях Вероники Степановой, отметив, что лыжнице нужно в первую очередь тренироваться.

«Я верю, что Вероника приведёт голову в порядок. И нужно в первую очередь тренироваться, тренироваться очень хорошо, чтобы и в течение сезона, и к следующим Олимпийским играм подойти с достойным багажом и в суперформе», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

16 апреля российская лыжница одержала победу в 29-м Авачинском марафоне на Камчатке. Олимпийская чемпионка, представляющая Камчатский край, стала лучшей в марафоне на 51 км среди женщин. Второе место заняла Ирина Казакевич (Екатеринбург), третья — Наталья Бабчина (Уфа).

Организаторы мероприятия сократили дистанцию марафона с 60 км до 51 км из‑за погодных условий. Трасса проложена у подножия Авачинского вулкана.

Ранее Степанова подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.