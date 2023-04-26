Украина призвала ATP и WTA отстранить россиян с контрактами с ЦСКА

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Федерация тенниса Украины (ФТУ) требует от ITF, ATP и WTA выполнить последние рекомендации МОК.
Украина призвала ATP и WTA отстранить россиян с контрактами с ЦСКА
  • globallookpress.com

«В соответствии с рекомендациям МОК мы просим теннисные организации отстранить от выступлений и присутствия на соревнованиях игроков, которые имеют контракты с ЦСКА», — сообщает пресс-служба ФТУ в социальных сетях.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее МОК заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

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