Украина призвала ATP и WTA отстранить россиян с контрактами с ЦСКА

Федерация тенниса Украины (ФТУ) требует от ITF, ATP и WTA выполнить последние рекомендации МОК.

«В соответствии с рекомендациям МОК мы просим теннисные организации отстранить от выступлений и присутствия на соревнованиях игроков, которые имеют контракты с ЦСКА», — сообщает пресс-служба ФТУ в социальных сетях.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее МОК заявил, что правительство Украины не должно решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.