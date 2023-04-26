ЦСКА не планирует продлевать контракт с Щенниковым
- РИА Новости
«Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», — цитирует Бабаева ТАСС.
Он подчеркнул, что количество игрового времени, которое Щенников имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню.
«Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее», — добавил Бабаев.
Контракт ЦСКА с Щенниковым истекает 30 июня 2023 года. Футболист в сезоне-2022/23 вышел два раза на замену в концовках матчей.
Ранее Бабаев рассказал о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА.