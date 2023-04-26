ЦСКА не планирует продлевать контракт с Щенниковым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему руководство столичного клуба приняло решение не предлагать новый контракт защитнику Георгию Щенникову.

«Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке. На данный момент я не вижу предпосылок для продления контракта», — цитирует Бабаева ТАСС.

Он подчеркнул, что количество игрового времени, которое Щенников имеет сейчас, объективно не соответствует его уровню.

«Другое дело, что есть объективные причины в виде конкуренции и так далее», — добавил Бабаев.

Контракт ЦСКА с Щенниковым истекает 30 июня 2023 года. Футболист в сезоне-2022/23 вышел два раза на замену в концовках матчей.

Ранее Бабаев рассказал о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА.