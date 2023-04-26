Во Второй лиге аннулировали результат матча «Салют» — «СКА-Хабаровск-2»
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Как сообщает пресс-служба РФС, пять человек получили пожизненный запрет на любую связанную с футболом деятельность.
За организацию противоправного влияния на результат матча пожизненно отстранены от футбольной деятельности игроки ФК «Ессентуки» Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и начальник команды Гванзав Магомедов, а также футболисты «СКА-Хабаровск-2» Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк.
Отмечается, что результат игры аннулирован, победа со счётом 3:0 присуждена «Салюту».
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном включении крымских клубов во Вторую лигу.