Во Второй лиге аннулировали результат матча «Салют» — «СКА-Хабаровск-2»

Во Второй лиге раскрыли договорной матч с участием «Салюта» и «СКА-Хабаровск-2».

Как сообщает пресс-служба РФС, пять человек получили пожизненный запрет на любую связанную с футболом деятельность.

За организацию противоправного влияния на результат матча пожизненно отстранены от футбольной деятельности игроки ФК «Ессентуки» Джоси Дзауров, Зийадхан Маммадов и начальник команды Гванзав Магомедов, а также футболисты «СКА-Хабаровск-2» Денис Деркунский и Руслан Пидлисняк.

Отмечается, что результат игры аннулирован, победа со счётом 3:0 присуждена «Салюту».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном включении крымских клубов во Вторую лигу.