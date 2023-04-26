Гинер заявил о необходимости изменения формата проведения РПЛ

Короткая ссылка
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение о необходимости изменения формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гинер заявил о необходимости изменения формата проведения РПЛ
  • РИА Новости

«Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка». Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Надо там подправить, здесь подправить. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять», — заявил Гинер журналистам.

По информации «РБ Спорт», РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона. Основной проект календаря предполагает старт сезона матчем за Суперкубок 16 июля. Первый тур РПЛ начнётся 23 июля, а зимний перерыв — 10 декабря. Во втором варианте все эти события запланированы неделей ранее. 

Ранее Алаев заявил, что формат РПЛ не будет изменён в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить