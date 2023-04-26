Гинер заявил о необходимости изменения формата проведения РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение о необходимости изменения формата проведения Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас все хлопают в ладоши и говорят: «Ничего себе, какой сделали шикарный формат Кубка». Затянутый? Ну, опять же, вы говорите, что не везде срабатывает. Первый год так играем. Надо там подправить, здесь подправить. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в нынешнем виде, а формат РПЛ — менять», — заявил Гинер журналистам.

По информации «РБ Спорт», РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря следующего сезона. Основной проект календаря предполагает старт сезона матчем за Суперкубок 16 июля. Первый тур РПЛ начнётся 23 июля, а зимний перерыв — 10 декабря. Во втором варианте все эти события запланированы неделей ранее.

Ранее Алаев заявил, что формат РПЛ не будет изменён в следующем сезоне.