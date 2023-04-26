Глава «Акрона» не исключил, что игроки получат премиальные за выход в финал Кубка России

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о перспективах тольяттинской команды на выход в финал Кубка России по футболу.

«Хочется надеяться, что шансы на выход высокие. Осталось два шага до финала, обыграли четыре московских клуба. В случае выхода в финал, я думаю, игроков и тренера ждут отличное настроение, радость от победы, возможно и хорошие премиальные», — заявил Морозов RT.

Он также отметил, что если команде удастся достичь победы в Кубке страны, то планируется расширение стадиона, потому что клубу не хватает качественной инфраструктуры.

Ранее полузащитник «Акрона» Никита Салтыков оценил уровень игры футболистов «Спартака».