Глава «Акрона» не исключил, что игроки получат премиальные за выход в финал Кубка России

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Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о перспективах тольяттинской команды на выход в финал Кубка России по футболу.
Глава «Акрона» не исключил, что игроки получат премиальные за выход в финал Кубка России
  • РИА Новости

«Хочется надеяться, что шансы на выход высокие. Осталось два шага до финала, обыграли четыре московских клуба. В случае выхода в финал, я думаю, игроков и тренера ждут отличное настроение, радость от победы, возможно и хорошие премиальные», — заявил Морозов RT.

Он также отметил, что если команде удастся достичь победы в Кубке страны, то планируется расширение стадиона, потому что клубу не хватает качественной инфраструктуры. 

Ранее полузащитник «Акрона» Никита Салтыков оценил уровень игры футболистов «Спартака».

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