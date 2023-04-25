Салтыков: не почувствовал разницы в классе между защитниками «Спартака» и «Акрона»

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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков оценил уровень игры футболистов «Спартака».
Салтыков: не почувствовал разницы в классе между защитниками «Спартака» и «Акрона»
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«Не почувствовал разницы в классе между защитниками «Спартака» и «Акрона», против которых играю на тренировках? Не хотел бы никого принизить или возвысить, но у меня получалось обыгрывать в этом матче, так что не почувствовал», — цитирует Салтыкова Metaratings.

Встреча в 1/2 финала Пути регионов Кубка России завершилась со счётом 2:1 в пользу «Акрона».

Тольяттинский клуб вышел в финал плей-офф Пути регионов турнира, где сыграет с «Краснодаром». «Спартак» закончил борьбу в Кубке России.

Ранее Соболев назвал возможную причину поражения «Спартака» от «Акрона» в Кубке России.

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