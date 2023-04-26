Тарпищев: все наши ведущие теннисисты должны сыграть на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что ведущие теннисисты России примут участие в Уимблдоне в 2023 году.

«Все наши ведущие теннисисты должны сыграть и на Уимблдоне, и на всех турнирах Большого шлема. По спортивной части вопросов нет — могут быть только с визами», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АTP) лишили Уимблдон рейтинговых очков.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. При этом российским и белорусским теннисистам будет запрещено на турнире публично выражать поддержку СВО, а также иметь в качестве спонсоров государственные компании.

Ранее Тарпищев призвал не называть трагедией поражение Рублёва в финале турнира в Баня-Луке.