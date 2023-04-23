Тарпищев призвал не называть трагедией поражение Рублёва в финале турнира в Баня-Луке

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал не винить Андрея Рублёва за поражение в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Ничего страшного в поражении Рублёва нет. Форму долго держать невозможно. К тому же это не главный турнир. Андрей не успел восстановиться к финалу, отсюда главная причина неудачи. Трагедии в этом нет никакой в любом случае», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин в финале проиграл сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:4, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

Серб выиграл второй титул в карьере в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Баня-Луке составлял около €562 тыс.

Ранее сообщалось, что Рублёв победил в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).





