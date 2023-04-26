Российским спортсменам предложат подписать декларацию для допуска к соревнованиям

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Президент Ассоциации международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти сообщил, что российским и белорусским спортсменам предложат подписать декларацию для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.
Российским спортсменам предложат подписать декларацию для допуска к соревнованиям
  • РИА Новости

«Спортсменам нужно будет подписать декларацию. Но никто не попросит их высказаться против СВО, потому что в России это становится наказуемым. Мы при поддержке юристов разрабатываем образец такой декларации. Это уже делают пилоты «Формулы-1», — цитирует Битти L'Équipe.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что организация требует более жёсткой реакции от МОК на заявления западных стран об отказе участвовать в одних соревнованиях с россиянами.

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