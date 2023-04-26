Вице-спикер ГД Чернышов высказался о возможном возвращении пива на стадионы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов высказался о возможном решении возвращения продажи пива на стадионы.

«Мне кажется, при обосновании принятия этого закона сперва нужно ответить на два экзистенциальных вопроса русской души: сколько получит наш спорт и какой ущерб нанесёт этот законопроект. При обсуждении во втором чтении и последующем принятии в третьем чтении этого законопроекта нужно учитывать презумпцию взрослости», — заявил Чернышов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался в пользу возвращения продажи пива на стадионы.