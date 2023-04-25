Терещенко: «Ак Барс» в пятом матче финала включил максимум агрессии и мастерства

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко прокомментировал результат пятого матча финальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА.

«Ак Барс» сегодня включил максимум агрессии и мастерства. Особенно это было заметно в тот момент, когда ЦСКА играл в большинстве и казанцы не позволили сделать абсолютно ничего гостям из Москвы в атаке.

Определяющий момент был, когда играли 5 на 4 на протяжении четырёх минут. Казанцы выдержали этот отрезок и поняли, что сегодня они смогут добиться успеха.

Также на исход повлияли мелочи, ошибка Михаила Григоренко: окажись он в своей центральной зоне чуть раньше — не было бы никакой шайбы. Отличный сейв Тимура Билялова в середине второго периода. В матчах таких равных команд, как «Ак Барс» и ЦСКА, результат определяют маленькие неточности. Кто сведёт эти эпизоды к минимуму, тот и возьмёт Кубок Гагарина», — сказал Терещенко RT.

Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра состоится 27 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что «Ак Барсу» не хватает удачи в финальных матчах серии Кубка Гагарина с ЦСКА.