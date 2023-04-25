Дементьев считает, что «Ак Барсу» не хватает удачи в матчах финальной серии Кубка Гагарина

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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что «Ак Барсу» не хватает удачи в финальных матчах серии Кубка Гагарина с ЦСКА.
Дементьев считает, что «Ак Барсу» не хватает удачи в матчах финальной серии Кубка Гагарина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В финальной серии игр между ЦСКА и «Ак Барсом» сложилось мнение, что казанцам не хватает удачи в реализации создаваемых моментов. Это было не только в сегодняшнем матче, это было и в предыдущих играх. Количество бросков было сногсшибательно больше, нежели у армейцев. При этом побеждала всегда московская команда.

Вообще, мы видим прекрасные игры мастеровитых игроков, очень приятно смотреть на точность паса, великолепную игру вратарей и на общий уровень хоккея, который показывают обе команды. Благодаря этому мы наблюдаем максимально длинные эпизоды без вмешательства судей. Это говорит о высоком уровне хоккея в КХЛ», — сказал Дементьев RT.

Ранее Дементьев прокомментировал победу «Ак Барса» над ЦСКА в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина. 

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