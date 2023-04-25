Галиев: «Ак Барс» выходил на матч с ЦСКА как на последний бой

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев заявил, что игроки команды выходили на пятый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) как на последний бой.

«Выходили как на последний бой сегодня. Знали, что больше нельзя осечку допускать. Играли при своих трибунах. Были заряжены с первых минут, нужно было играть агрессивно, не придумывать лишнего, бросать и закрывать вратаря», — приводит слова Галиева РИА Новости.

Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра состоится 27 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что «Ак Барсу» не хватает удачи в финальных матчах серии Кубка Гагарина с ЦСКА.