Полузащитник «Химок» Мирзов: нам нужно выходить и брать очки по максимуму

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о предстоящих матчах подмосковного клуба.

«Впереди три матча с московскими командами. Что ожидаю от этих игр? Это будет очень интересно. Интересные матчи с хорошими соперниками. Нужно выходить и брать очки по максимуму», — цитирует Мирзова «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2. В составе «Химок» мячи забили Бутта Магомедов, Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич. У «Торпедо» отличились Андре Фелипе и Илья Стефанович.

Таким образом, «Химки» набрали 17 очков и остались на 15-м месте в турнирной таблице. «Торпедо» с 13 очками осталось на 16-й строчке.

В 25-м туре подмосковная команда встретится с «Локомотивом».

Ранее полузащитник подмосковных «Химок» Владимир Хубулов рассказал о конфликте с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.