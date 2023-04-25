Конур: «Зенит» проявляет интерес к вратарю «Трабзонспора» Чакыру

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Голкипер «Трабзонспора» Угурджан Чакыр может продолжить карьеру в «Зените».
Конур: «Зенит» проявляет интерес к вратарю «Трабзонспора» Чакыру
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает журналист Экрем Конур в социальных сетях, «Зенит» претендует на турецкого вратаря.

Уточняется, что голкипером также интересуются «Монако», «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед», а также «Аль-Наср».

В текущем сезоне Чакыр провёл за турецкий клуб 39 матчей во всех турнирах, пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл на ноль. Его соглашение с клубом рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт первый летний сбор в Санкт-Петербурге.

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